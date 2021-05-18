Вратари «Колорадо» и «Сент-Луиса» едва не подрались после финальной сирены

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон
(2) и Габриэль Ландеског
. Российский форвард Валерий Ничушкин
за 13.41 на площадке шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Сент-Луис» единственный гол забил Джордан
Кайру. Нападающий Иван Барбашёв
за 15.12 на льду сделал голевую передачу и совершил один бросок, его показатель полезности составил «+1». Форвард Владимир Тарасенко
за 16.21 один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2». После завершения матча голкиперы команд Джордан Биннингтон и Филипп Грубауэр
едва не устроили драку, однако были прерваны арбитрами встречи.