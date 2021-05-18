Овечкин догнал Торнтона по количеству очков в кубковых матчах НХЛ

Второй матч серии "Вашингтона" и "Бостона", как и стартовый, перешел в овертайм, но в этот раз победа досталась "Брюинз" - 4:3. Джейк Дебраск открыл счет в игре, но менее чем через полторы минуты Ти Джей Оши равенство на табло восстановил, реализовав большинство. Голевую передачу выписал Александр Овечкин
. "Бостону" удалось сделать выводы из первого матча, и этот ассист был самым полезным действием Овечкина. В остальном капитан "столичных" не впечатлил и получил -2. Единственный позитив для Овечкина в том, что ему удалось догнать Джо Торнтона
по очкам в кубковых матчах НХЛ - теперь у россиянина их 133. Вскоре после гола Оши Патрис Бержерон
вывел "Брюинз" вперед, а до конца периода счет вновь сравнял Гарнет Хэтэуэй. Ассист на свой счет записал Дмитрий Орлов
. Следующие полчаса игры прошли без голов, и все тот же Хэтэуэй, опять с передачи Орлова, оформил дубль. У Орлова по итогам матча два ассиста (его 20-е очко за карьеру в плей-офф) и показатель полезности 0. "Бостон" же сначала перевел матч в овертайм, благодаря голу Тейлора Холла, а спустя 39 секунд со старта дополнительного периода Брэд Маршан
принес гостям победу и позволил сравнять счет в серии. "Вашингтон" в ближайших встречах ожидает подкрепление в лице Ильи Самсонова
и Евгения Кузнецова
, которые попали в ковид-протокол и не тренировались с командой с начала мая. "Кэпиталз" после травмы Витека Ванечека пророчили большие проблемы, и, пусть возрастной Крэйг Андерсон
пока справляется (во второй игре у него 44 сейва), Самсонов на воротах видится для "столичных" более выгодным вариантом. Третий матч серии состоится в ночь на 20 мая в Бостоне. Начало игры - в 1.30 по мск. На стартовой встрече серии между "Каролиной" и "Нэшвиллом", прошедшей в Роли, был установлен рекорд посещаемости сезона в НХЛ - на матче присутствовали 12 тысяч зрителей. "Предаторз" перед своими трибунами в конечном счете не сплоховали, одержав волевую, но уверенную победу со счетом 5:2. Филип Форсберг
забросил первую шайбу серии, а "Харрикейнз" потребовалось полторы минуты, чтобы Теуво Терявяйнен
счет сравнял. При игре 4x4 Джордан Стаал
вывел "Каролину" вперед, но "Нэшвилл" отыгрался с помощью гола Эрика Хаулы. Наконец, третий период целиком остался за хозяевами: Нино Нидеррайтер
и оформивший дубль Стаал забросили по шайбе, а закрепил успех "Харрикейнз" Андрей Свечников
, поразивший уже пустые ворота соперника. И, то ли болельщики так раззадорили команды, то ли статус стартового матча серии, но на двоих "Каролина" и "Предаторз" совершили 100 хитов. Первой звездой матч же был признан защитник Стаал. У Свечникова гол за 14:54 игрового времени и показатель полезности 0. Еще один россиянин Яков Тренин
из "Нэшвилла" получил лишь 11:55 на льду и результативными действиями не отметился, закончив игру с коэффициентом полезности 0. Вторая игра пройдет 20 мая и начнется в 3.00 по мск. "Сент-Луис", с трудом выползавший в плей-офф, свой старт провалил, на выезде без шансов проиграл "Колорадо" - 1:4. Для "музыкантов", впрочем, было мало веселого в матче: например, травмированный тренер по физподготовке команды Рэй Барил впервые за 26 лет пропустил игру "Блюз". Лучшим игроком матча стал нападающий "Эвеланш" Натан Маккиннон
, набравший 3 (2+1) очка и показатель полезности 3. Также за "лавин" забили Кейл Макар и Габриэль Ландеског
, тоже закончивший игру с 3 (1+2) очками. Единственную шайбу "Блюз" забросил Джордан Кайру с передачи россиянина Ивана Барбашева
. У Барбашева показатель полезности 1, а вот Владимир Тарасенко
игру провалил - -2 за 16:21 игрового времени. Валерий Ничушкин
из "Колорадо" тоже ничем примечательным не отметился. Зато отметились голкиперы Джордан Биннингтон
и Филипп Грубауэр
, едва не устроившие драку после финальной сирены. А до этого кулачный бой устроили Габриэль Ландеског и Брэйден Шенн. Третий матч серии между "Сент-Луисом" и "Колорадо" пройдет 20 мая в 5.30 по мск.