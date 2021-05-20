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«Калгари» обыграл на своем льду «Ванкувер»

Советский спортиещё 2
3 часа назад
Завершилась последняя встреча регулярного чемпионата НХЛ.
«Калгари» обыграл на своем льду «Ванкувер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашней арене поебдил «Ванкувер» со счетом 6:2.
В составе победителей голами отметились Мэттью Ткачук (8-я минута и 31-я), Диллон Дюбе (13-я), Эндрю Манджапан (17-я), Бретт Ритчи (26-я) и Коннор Макки (44-я).
У проигравших голы забили Бо Хорват (29-я) и Джей Ти Миллер (30-я).
Обе команды не сыграют в плей-офф НХЛ.
Хоккей,Джей Миллер,Мэттью Ткачук,Бретт Ритчи,
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