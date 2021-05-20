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«Салават Юлаев» отдал Баранова «Спартаку» в обмен на денежную компенсацию

Sport24иещё 4
45 минут назад
Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Баранов продолжит карьеру в «Спартаке». Клубы произвели обмен, в результате которого уфимцы получат денежную компенсацию.
Баранов продолжит карьеру в «Спартаке»
Фото: InstagramInstagram
В составе «Салавата Юлаева» 25-летний форвард провел 40 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «0» и 4 штрафных минутах.
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