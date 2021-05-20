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Гол Капризова вошел в десятку лучших по итогам регулярного чемпионата НХЛ

ТАССиещё 3
4 часа назад
Гол российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова занял десятое место среди лучших заброшенных шайб регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список представлен на официальном сайте лиги.
Гол Капризова вошел в десятку лучших в сезоне НХЛ
Фото: AP Photo/Jae C. HongAP Photo/Jae C. Hong
Россиянин в контратаке обыграл хоккеиста "Лос-Анджелеса" Мики Андерсона, после чего поразил ближний угол ворот, открыв на 8-й минуте счет в матче. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Миннесоты", Капризов оформил дубль.
Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, дважды став лучшим снайпером КХЛ, вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 51 (27 голов + 24 голевые передачи) очко.
Хоккей,Кирилл Капризов,ЦСКА,
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