Гол Капризова вошел в десятку лучших в сезоне НХЛ

ARE YOU KIDDING, KIRILL KAPRIZOV?! pic.twitter.com/qz8fHHhvHS— Bally Sports North (@BallySportsNOR) April 24, 2021

Россиянин в контратаке обыграл хоккеиста "Лос-Анджелеса" Мики Андерсона, после чего поразил ближний угол ворот, открыв на 8-й минуте счет в матче. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Миннесоты", Капризов оформил дубль.