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Голкипер Юханссон покинул клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА

ТАССиещё 4
2 часа назад
Шведский хоккеист Ларс Юханссон покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ЦСКА объявил об уходе Юханссона
Фото: ТАССТАСС
33-летний вратарь ушел из московской команды в связи с завершением срока контракта. 2 мая было объявлено, что в ЦСКА из челябинского "Трактора" перешел голкипер Иван Федотов.
Юханссон выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время он провел в КХЛ 122 матча, в которых одержал 88 побед, отражая в среднем 94,2% бросков. В 2019 году он стал обладателем Кубка Гагарина.
Хоккей,Ларс Юханссон,Иван Федотов,ХК Трактор,
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