Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов во второй раз в сезоне перенес коронавирус. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на Кузнецова.
Фото: AP Photo/Alex Brandon AP Photo/Alex Brandon
"В этот раз все прошло лучше, - сказал Кузнецов. - Я уже был в этом положении, поэтому был сконцентрирован на скором возвращении к команде".
В начале мая Кузнецов во второй раз попал в ковид-протокол, из которого был исключен 17 мая. В первый раз он находился в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, тогда россиянин подтвердил, что перенес коронавирус.