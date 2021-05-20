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Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов сообщил, что во второй раз в сезоне перенес коронавирус

ТАССиещё 1
2 часа назад
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов во второй раз в сезоне перенес коронавирус. Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на Кузнецова.
Кузнецов во второй раз в сезоне перенес коронавирус
Фото:  AP Photo/Alex Brandon AP Photo/Alex Brandon
"В этот раз все прошло лучше, - сказал Кузнецов. - Я уже был в этом положении, поэтому был сконцентрирован на скором возвращении к команде".
В начале мая Кузнецов во второй раз попал в ковид-протокол, из которого был исключен 17 мая. В первый раз он находился в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, тогда россиянин подтвердил, что перенес коронавирус.
Хоккей,Евгений Кузнецов,Washington Post,
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