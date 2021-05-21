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Звезду НХЛ увезли на носилках со льда после удара коленом в голову

News.ruиещё 17
5 часов назад
Нападающий и капитан «Торонто» Джон Таварес получил серьёзную травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля Канадиенс».
Коленом в голову: звезда НХЛ покинул матч на носилках
Фото: vk.com/tml_fansvk.com/tml_fans
Таварес получил травму в первом периоде. Сначала нападающий в борьбе упал на лёд, а затем в него на полной скорости врезался игрок «Монреаля» Кори Перри, попав коленом в голову. 30-летний форвард «Торонто» не потерял сознание и даже старался подняться, но не смог. Через несколько минут его унесли на носилках со льда.
По словам тренера «Торонто», которые представлены на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Таваресу удалось избежать серьёзных повреждений.
«Монреаль» одолел «Торонто» на выезде со счётом 2:1 и теперь ведёт в серии — 1-0.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Бостону» третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:3. Столичная команда теперь уступает в серии до четырёх побед (1-2).
Хоккей,Джон Таварес,
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