"Тампа" проиграла "Флориде" в третьем матче НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Флориде Пантерз" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Тампе на стадионе "Амали Арена" в присутствии более девяти тысяч зрителей и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 6:5.