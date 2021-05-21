"Тампа" проиграла "Флориде" в третьем матче НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Флориде Пантерз" в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Тампе на стадионе "Амали Арена" в присутствии более девяти тысяч зрителей и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 6:5.
По ходу второй двадцатиминутки действующие обладатели Кубка Стэнли забросили пять шайб, установив тем самым клубный рекорд по количеству голов за один период в розыгрыше плей-офф.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер "Флориды Пантерз" Билл Зито высказался о возвращении форварда "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова
на лед в первом раунде плей-офф НХЛ.
НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 3-й матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:6 (ОТ)
0:1 — Беннетт (Юбердо, Типпетт), 04:31;
0:2 — Гудас (Форслинг, Юбердо), 07:05;
1:2 — Чирелли (Хедман, Киллорн), 21:57;
2:2 — Колтон (Коулман), 25:48;
3:2 — Стэмкос (Макдона), 28:38;
3:3 — Веннберг (Уигар, Типпетт), 32:34;
4:3 — Пойнт (Кучеров, Хедман), 34:17;
5:3 — Киллорн (Хедман, Пойнт), 38:17;
5:4 — Хёрнквист (Юбердо, Барков), 41:45;
5:5 — Форслинг (Веннберг, Хёрнквист), 56:53;
5:6 — Ломберг (Ватрано, Гудас), 65:56.