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Латвия впервые победила Канаду на ЧМ по хоккею

RT на русскомиещё 9
1 час назад
Сборная Латвии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Латвия впервые победила Канаду на ЧМ по хоккею
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев турнира.
Победу сборной Латвии принесли шайбы Микса Индрашиса, отличившегося на последних секундах первого периода, и Оскара Батни, забившего в середине второй 20-минутки.
Для латвийской сборной это первая в истории победа над представителями Канады.
Ранее сообщалось, что Германия разгромила Италию в матче ЧМ по хоккею.
Хоккей,Оскар Батня,
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