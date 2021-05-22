Белорусы впервые в истории ЧМ по хоккею обыграли шведов

Сборная Белоруссии входит в одну группу с Россией. Команды сыграют друг против друга 1 июня

Фото: REUTERS / VASILY FEDOSENKO REUTERS / VASILY FEDOSENKO

Белорусы впервые в истории чемпионатов мира по хоккею обыграли шведов. Итог матча — 1:0. Это первая победа сборной Белоруссии на турнире, который проходит в Риге, отмечает ТАСС

Belarus makes #IIHFWorlds history! They bounced back from its opening loss to post a historic victory over Sweden today. #SWEBLR @hockey_blr pic.twitter.com/sxgXwujFtC— IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2021

Агентство напоминает, что на старте турнира белорусская команда проиграла словакам со счетом 2:5. А свой следующий матч белорусы проведут в понедельник, 24 мая, против сборной Чехии.

Чехи на старте турнира проиграли россиянам со счетом 3:4. Затем «красная машина» разгромила британцев — 7:1. В понедельник, 24 мая, Россия играет со Словакией.