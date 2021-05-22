Белорусы впервые в истории ЧМ по хоккею обыграли шведов

Сборная Белоруссии входит в одну группу с Россией. Команды сыграют друг против друга 1 июня
Фото: REUTERS / VASILY FEDOSENKO REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Белорусы впервые в истории чемпионатов мира по хоккею обыграли шведов. Итог матча — 1:0. Это первая победа сборной Белоруссии на турнире, который проходит в Риге, отмечает ТАСС
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Агентство напоминает, что на старте турнира белорусская команда проиграла словакам со счетом 2:5. А свой следующий матч белорусы проведут в понедельник, 24 мая, против сборной Чехии.
Чехи на старте турнира проиграли россиянам со счетом 3:4. Затем «красная машина» разгромила британцев — 7:1. В понедельник, 24 мая, Россия играет со Словакией.
Россия и Белоруссия — в одной группе. Но друг против друга команды сыграют только 1 июня, в последнем туре группового этапа.