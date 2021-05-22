Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Белорусы впервые в истории ЧМ по хоккею обыграли шведов

BFM.RUиещё 3
22 мая 2021
Сборная Белоруссии входит в одну группу с Россией. Команды сыграют друг против друга 1 июня
Белорусы впервые в истории ЧМ по хоккею обыграли шведов
Фото:  REUTERS / VASILY FEDOSENKO REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Белорусы впервые в истории чемпионатов мира по хоккею обыграли шведов. Итог матча — 1:0. Это первая победа сборной Белоруссии на турнире, который проходит в Риге, отмечает ТАСС.
Агентство напоминает, что на старте турнира белорусская команда проиграла словакам со счетом 2:5. А свой следующий матч белорусы проведут в понедельник, 24 мая, против сборной Чехии.
Чехи на старте турнира проиграли россиянам со счетом 3:4. Затем «красная машина» разгромила британцев — 7:1. В понедельник, 24 мая, Россия играет со Словакией.
Россия и Белоруссия — в одной группе. Но друг против друга команды сыграют только 1 июня, в последнем туре группового этапа.
Хоккей,ИТАР-ТАСС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители