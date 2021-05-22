Сборная России разгромила Великобританию на чемпионате мира

Сборная России
встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1 (4:1, 1:0, 2:0). На 6-й минуте Игорь Ожиганов
отдал передачу на левый пятак Михаилу Григоренко
, который направил шайбу Антону Бурдасову
. Броском в в дальнюю девятку Бурдасов открыл счёт в матче. На 8-й минуте россияне, играя в меньшинстве, увеличили преимущество благодаря голу Михаила Григоренко. На 10-й Антон Бурдасов получил шайбу на правом пятаке и броском в касание оформил дубль. На 11-й минуте Сергей Толчинский
убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль – 4:0. На 19-й минуте Лиам Кирк отыграл одну шайбу с передач Роберта Дауда и Брендана Коннолли. Единственную шайбу во втором периоде на 31-й минуте забросил Павел Карнаухов
с передач Никиты Задорова
и Артёма Зуба. Карнаухов ушёл от защитника, обыграл вратаря и закатил шайбу в ворота. На 50-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов ассистировали Андрею Кузьменко
, который броском в левый верхний угол забросил ещё одну шайбу россиян. На 54-й Антон Слепышев
отличился с передачи Павла Карнаухова.