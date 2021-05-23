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Хоккеист сборной Белоруссии Лисовец на носилках покинул лед в матче чемпионата мира

ТАСС
3 часа назад
Защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец на носилках покинул площадку в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.
Белорусского хоккеиста унесли на носилках в матче со шведами
Фото: ТАССТАСС
26-летний хоккеист не мог подняться со льда на протяжении нескольких минут.
На данный момент счет в матче ничейный - 0:0, идет первый период.
Хоккей,Евгений Лисовец,
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