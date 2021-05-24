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Овечкин отказался играть на ЧМ по хоккею

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
2 часа назад
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира из-за большого количества повреждений, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В ночь на понедельник «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли, передает ТАСС.
Также в ФХР сообщили, что нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис» Владимир Тарасенко дал согласие на участие в чемпионате мира в составе сборной России.
«Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию», – сообщила федерация в Twitter.
Ранее в Риге решили не вешать флаг России на арене ЧМ по хоккею.
Хоккей,Видео,Илья Самсонов,Владимир Тарасенко,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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