Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира из-за большого количества повреждений, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В ночь на понедельник «Вашингтон» проиграл «Бостону» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли, передает ТАСС.
Также в ФХР сообщили, что нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис» Владимир Тарасенко дал согласие на участие в чемпионате мира в составе сборной России.
«Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию», – сообщила федерация в Twitter.
Ранее в Риге решили не вешать флаг России на арене ЧМ по хоккею.