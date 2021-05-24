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Власти Риги сняли государственный флаг России на ЧМ по хоккею

Просто Про Спортиещё 6
53 минуты назад
Власти Риги заменили государственный флаг России на флаг с символикой ОКР, сообщает «Чемпионат».
Власти Риги сняли флаг России на ЧМ по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первоначально на площади в центре города, где размещены флаги всех стран-участниц ЧМ, был размещен российский флаг.
Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства сборная России выступает на ЧМ под названием ОКР (Олимпийский комитет России) и с его символикой.
Ранее власти Риги заявляли, что оформление было сделано в соответствии с рекомендациями Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
Сегодня также мэр столицы Латвии объявил о том, что государственный флаг Беларуси был заменен на оппозиционный красно-белый после истории с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Хоккей,Роман Протасевич,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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