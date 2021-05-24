«Абсолютное хулиганство»: на ЧМ в Риге убрали флаг Белоруссии

Чемпионат мира по хоккею в Риге является богатым не только на сенсации, но и на скандалы. Самый главный из них прогремел еще в январе, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Минск права проведения матчей турнира и объявила столицу Латвии единоличным хозяином первенства. Теперь фигурантом скандала вновь является Белоруссия, но уже заочно.