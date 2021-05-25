Овечкин подтвердил желание закончить карьеру в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с клубом. Россиянин заявил, что намерен завершить карьеру в «Кэпиталз».

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«Я уверен. Время еще есть. Конечно, я хочу закончить карьеру в «Кэпс», — приводит слова Овечкина в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

35-летний нападающий летом становится неограниченно свободным агентом. Его 13-летний контракт на 124 миллиона долларов подошел к концу. Россиянин является рекордсменом клуба по очкам и голам. Вместе с «Вашингтоном» Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

Руководство «Кэпиталз» уже много раз подчеркивало, что хочет продлить соглашение. Владелец Тел Леонсис заявил, что его «не беспокоят задержки в переговорах».