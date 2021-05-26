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Кузнецов хочет остаться игроком «Вашингтона» в следующем сезоне

Sport24иещё 2
2 часа назад
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признался, что хотел бы продолжить карьеру в «Кэпиталз».
Кузнецов хочет продолжить карьеру в «Вашингтоне»
Фото: Getty ImagesGetty Images
«Конечно, я хотел бы быть игроком «Вашингтона» в прошлом сезоне. Мне нравится эта команда. Мне нравится быть здесь. Организация и команда сделали много хорошего для меня. Я считаю, что тоже принес ей кое-что.
Что касается коронавируса — я могу быть первым вакцинированным и все равно подхватить коронавирус дважды. Может, я и третий раз заболею. Не знаю. Похоже, что я особенный в этом плане», — цитирует Кузнецова журналист Саманта Пелл.
Хоккей,Евгений Кузнецов,
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