Кузнецов хочет продолжить карьеру в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признался, что хотел бы продолжить карьеру в «Кэпиталз».
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«Конечно, я хотел бы быть игроком «Вашингтона» в прошлом сезоне. Мне нравится эта команда. Мне нравится быть здесь. Организация и команда сделали много хорошего для меня. Я считаю, что тоже принес ей кое-что.
Что касается коронавируса — я могу быть первым вакцинированным и все равно подхватить коронавирус дважды. Может, я и третий раз заболею. Не знаю. Похоже, что я особенный в этом плане», — цитирует Кузнецова журналист Саманта Пелл.