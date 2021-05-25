<div>Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян
может продолжить карьеру в РПЛ, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.</div>
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<div>По информации источника, у 32-летнего полузащитника и его агента Мино Райолы состоялась встреча со спортивным директором римского клуба Тьягу Пинто. На ней армянин так и не сообщил «волкам», воспользуется ли он возможностью автоматического продления контракта еще на один год, который истекает этим летом</div>
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<div>Футболист хочет подписать новое соглашение с зарплатой 3 млн евро в год по схеме «2+1». Отмечается, что Мхитарян уже получил щедрое предложение из России, также им интересуется «Монако».</div>
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<p>В завершившемся сезоне Мхитарян сыграл за «Рому» 46 матчей, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. </p>
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<p>Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов работать вместе с Мхитаряном, несмотря на неудачный совместный опыт в Англии, когда тренер и игрок были в «Манчестер Юнайтед»
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