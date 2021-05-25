Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ

В завершившемся сезоне Мхитарян сыграл за «Рому» 46 матчей, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов работать вместе с Мхитаряном, несмотря на неудачный совместный опыт в Англии, когда тренер и игрок были в «Манчестер Юнайтед» .

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