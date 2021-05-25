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Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ

Спорт день за днемиещё 2
3 часа назад
<div>Полузащитник &laquo;Ромы&raquo; Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.</div> <div><br /> </div> <div>По информации источника, у 32-летнего полузащитника и его агента Мино Райолы состоялась встреча со спортивным директором римского клуба Тьягу Пинто. На ней армянин так и не сообщил &laquo;волкам&raquo;, воспользуется ли он возможностью автоматического продления контракта еще на один год, который истекает этим летом</div> <div><br /> </div> <div>Футболист хочет подписать новое соглашение с зарплатой 3 млн евро в год&nbsp;по схеме &laquo;2+1&raquo;. Отмечается, что Мхитарян уже получил щедрое предложение из России, также им интересуется &laquo;Монако&raquo;.</div> <div><br /> </div> <div> <p>В завершившемся сезоне Мхитарян сыграл за &laquo;Рому&raquo; 46 матчей, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. </p> </div> <div> <p>Ранее сообщалось, что новый главный тренер &laquo;Ромы&raquo; Жозе Моуринью готов работать вместе с Мхитаряном, несмотря на неудачный совместный опыт в Англии, когда тренер и игрок были в &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;.</p> <p><strong style="font-size: 17px;">Читайте также:&nbsp;</strong></p> <p><b style="font-size: 17px;"><a target="_blank" href="https://www.sportsdaily.ru/articles/donnarumma-pokidaet-milan-prichina-dengi-ubili-krasivuyu-istoriyu" style="font-size: 17px;">Деньги убили красивую историю. Роман «Милана» и Доннаруммы подошел к концу</a></b></p> <p><b style="font-size: 17px;"><a target="_blank" href="https://www.sportsdaily.ru/articles/istoriya-unai-emeri-final-ligi-evropy-vilyarreal-manchester-yunajted-26-05-2021" style="font-size: 17px;">Пятый финал «тренеришки». «Вильярреал» Унаи Эмери поборется за трофей Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»</a></b></p> </div>
Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ
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