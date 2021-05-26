Канада занимает последнее место на чемпионате мира

Сборная Канады по хоккею занимает последнее место по результативности после трех туров группового этапа чемпионата мира - 2021, который проходит в Латвии в эти дни.

Фото: bellmedia.ca bellmedia.ca

За три встречи канадские хоккеисты забросили только две шайбы и выдали серию из трех поражений на старте мирового первенства. "Кленовые листья" в стартовом поединке сенсационно проиграли Латвии со счетом 0:2, затем уступили США со счетом 1:5, а в третьем туре, который состоялся 24 мая, оказались слабее сборной Германии - 1:3.

На втором месте с конца по результативности идет сборная Великобритании, оформившая четыре гола. По пять шайбы забросили команды Белоруссии, Казахстана и Италии. В следующем туре канадская сборная встретится с норвежской командой. Встреча пройдет 26 мая.