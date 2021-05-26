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Стал известен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Данией

RT на русскомиещё 10
1 час назад
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге со сборной Дании.
Объявлен состав россиян на матч ЧМ с датчанами
Фото: ReutersReuters
Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Александр Самонов, а Иван Бочаров станет запасным.
Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев:
— Нестеров, Задоров, Слепышев, Шалунов, Барабанов;
— Гавриков, Проворов, Толчинский — Карнаухов, Воронков;
— Ожиганов, Рафиков, Галимов, Морозов, Бурдасов;
— Дронов, Швец, Роговой, Каменев, Тимкин.
Матч Россия — Дания состоится 26 мая и начнётся в 16:15 мск.
Ранее Овечкин заявил, что был готов поехать на ЧМ по хоккею в случае необходимости.
Хоккей,ЧМ по хоккею,Иван Бочаров,Александр Самонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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