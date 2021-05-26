"У нас крепкий коллектив": Россия встретится с Данией на ЧМ

Следующим соперником сборной России на чемпионате мира станет команда Дании. В нынешнем составе «датских львов» выступает один из лидеров «Йокерита», который на турнире в Риге стал главным героем матча против шведов.

У сборной России на текущем чемпионате мира в Риге пока что все проходит по плану. После важной — прежде всего, психологически — победы над Чехией последовал ожидаемый разгром британцев. Продлить победную серию команде Валерия Брагина не дали словаки, которые нанесли россиянам первое поражение на турнире. Но оно даже к лучшему — оплеуха от Словакии должна стать для отечественной сборной отрезвляющей на старте мирового форума и преподать россиянам хороший урок на будущую часть турнира за несколько вальяжный хоккей.

«У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение — сирота. Мы это понимаем и идем вперед. Есть пища для размышлений всем. Сейчас главное сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Держим удар и работаем над тем, чтобы выиграть следующий матч. Мы уже проходили такие моменты, главное — сделать правильные выводы», — говорил после матча в интервью ТАСС глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

То, что Россия уже встречалась с подобной ситуацией, отмечено верно, ведь именно после поражения от словаков российская сборная выдала победную серию на Играх-2018 в Пхенчхане и завоевала олимпийское золото. Сейчас на фоне немалого количества осечек главных конкурентов у команды Брагина также имеется отличный шанс стать чемпионом.

Палки в колеса «Красной машине» постарается вставить сборная Дании — следующий соперник россиян на групповом этапе. На нынешнем чемпионате «датские львы» уже успели удивить (равно как и многие другие национальные команды, от которых больших побед не ждал никто). На самом старте мирового форума датчане разделались со сборной Швеции, которую до этого года ни разу не обыгрывали на чемпионатах мира. Результат этого матча удивил абсолютно всех, даже самих датчан, которые тот день называли одним из самых великих в истории национального хоккея. Шокированы оказались и в Швеции, где, например, обозреватель издания Expressen Санни Линдстрём назвал датскую сборную «более чем посредственной командой» и тем самым обрушился на Швецию с очень резкой критикой.

Главным героем того матча стал Никлас Йенсен, который является лучшим бомбардиром датской сборной. В ворота шведов 28-летний форвард отправил аж три шайбы, и если бы на трибунах Олимпийского спортивного центра в Риге присутствовали зрители, то на лед точно повалилась бы волна бейсболок.

«Эта победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков. Мы недосчитались многих наших игроков на этом турнире и все равно так здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше», — говорил Йенсен.

Всего на этом турнире датчане забросили семь шайб, три из которых были отправлены в ворота одних из главных аутсайдеров турнира британцев (с ними подопечные Хайнца Элерса, к слову, изрядно попотели и вырвали победу лишь в овертайме). И во всех семи голах датской сборной Йенсен принял непосредственное участие, забросив четыре шайбы и сделав три результативные передачи. Неслучайно главный тренер датчан включил его в атакующую линию первого звена.