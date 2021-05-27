"Не выпускают на улицу": как живут хоккеисты сборной России в Латвии

Защитник сборной России рассказал о ЧМ-2021, жёстком «пузыре» в Риге, сезоне в НХЛ и отставке Тортореллы в «Коламбусе».

Сборная России сыграла уже четыре матча на чемпионате мира 2021 года по хоккею. На старте турнира команда Валерия Брагина одержала две победы кряду, последовательно обыграв сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). Затем россияне уступили команде Словакии (1:3) и обыграли команду Дании (3:0). В первый выходной день для российской команды на турнире наш обозреватель взял эксклюзивное интервью у защитника сборной России и клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова . 25-летний защитник поделился впечатлениями от мирового первенства, рассказал о жизни в рижском «пузыре», а также ответил на вопросы, касающиеся неудачного выступления «мундиров» в сезоне НХЛ, который завершился отставкой Джона Тортореллы с должности главного тренера клуба. Обо всём этом — в специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики».

Рамблер

«Играть без зрителей – это другие ощущения»

— Уже на самом старте турнира произошло много сенсаций. Учитывая составы конкурентов и пребывание в «пузыре», это самый непредсказуемый чемпионат мира за последние годы?

— Один из, потому что это вообще особенный чемпионат мира, так как нет болельщиков и хоккеисты находятся в «баббле» («пузыре». – Прим. «Чемпионата»).

– Чемпионат мира в Риге стартовал без физического присутствия зрителей на трибунах. Насколько это другой вид спорта по своей сути?

— Город чувствует эту атмосферу турнира. Слышал, как болельщики встречали сборную Латвии, которая живёт в отеле. Под окнами было очень много народу на улице, люди сильно радовались. Но я думаю, что было бы ещё более круто, если бы болельщики были на стадионе. Возможно, что их допустят, и это будет совсем другая атмосфера, потому что играть без зрителей – это немного другие ощущения.

— Что можете пожелать людям, которые поддерживают сборную у телевизоров?

— Во-первых, хочу сказать большое спасибо за поддержку, потому что она очень важна для нас. Даже находясь по разные стороны экрана, все чувствуют её. А так хочется пожелать всем следить за здоровьем, потому что это сейчас самое главное в нашем мире.

— За самой победой Латвии над Канадой удалось посмотреть? Там ведь чудеса творил ваш одноклубник – голкипер Матис Кивлениекс.

— Зная его, я не удивлён. Он хороший вратарь, которого я видел и в тренировках, и в играх. Посмотрел только концовку матча, потому что сами только приехали после своей игры. Был только рад за Матиса, сразу же написал ему сообщение, поздравил с победой. Он молодец.

«В Латвии нас не выпускают даже на улицу, но я могу их понять – разные ситуации и возможности»

— В прошлом году вы с «Коламбусом» принимали участие в плей-офф НХЛ, который также проходил в «пузыре». Можете сравнить их по своей организации?

— Ох, это две довольно разные истории. Если вкратце, и там и тут внутри всё организовано хорошо. Просто разница заключается в том, что в Торонто было два отеля, между которыми можно было перемещаться. Также у второго отеля была большая территория, где можно было спокойно погулять. Там был стадион для американского футбола, куда можно было приехать и провести время: поиграть в мяч, теннис или другие варианты. В ресторанах можно было брать снеки – и это всё было на территории этих двух отелей. То есть мы могли ходить.

Здесь же всё немного по-другому, потому что мы не можем выйти на улицу даже просто подышать. Нас не выпускают и ждут, когда подъедет автобус. Подъезжает автобус, мы в него садимся и уезжаем. Так что в плане перемещений здесь ничего нет. Но я тоже могу их понять, так как это две разные ситуации и разные возможности. Не совсем уместно сравнивать, где было лучше.

— Сам по себе фактор «пузыря» не отталкивал от поездки в сборную? Многие иностранцы отказались от вызовов в свои команды именно по этой причине.

— Да нет. Как я уже говорил, всегда с удовольствием приезжаю играть за сборную. На первом плане всегда хоккей, правильно? Какие условия там, куда ты едешь, — это немного второстепенный момент. Да и не так много времени мы проводим в номерах, потому что если есть тренировки и игры, то день всегда расписан. Конечно, первые пару дней, когда мы безвылазно сидели в номерах, было тяжеловато. Но таковы условия, и в этом нет ничего страшного.

— Во время карантина занятия проходили по видеосвязи. Можете рассказать, как это всё было организовано? Какие ощущения испытали, когда занятия проходили не вживую.

— Это было необычно. Я никогда так не тренировался со всей командой, а организовано было всё хорошо, нам раздали весь необходимый инвентарь для тренировочного процесса. Тренер занимался вместе с нами и показывал, что нужно делать. В данных условиях это лучше, чем ничего, потому что выходить было никуда нельзя, и так разогнать кровь и потянуть мышцы – это было то, что нужно.

Сборная России по хоккею испытала совершенно новые для себя ощущения, находясь в "пузыре" на чемпионате мира в Риге. Об этом рассказал врач национальной команды Егор Козлов , комментарий которого ТАСС предоставил Центр спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Рамблер

"Интенсивная нагрузка бесследно для здоровья спортсменов не проходит, но я считаю, что медицинскому штабу удалось восстановить ребят и подготовить их к основным играм чемпионата, - сказал Козлов. - Все, кого хотели видеть тренеры, здоровы. По ходу турнира мы проводим профилактику рецидива травм и заболеваний. Медицинская служба укомплектована всем необходимым для эффективной работы по заданным целям: это и физиотерапевтическое оборудование, и лекарственные средства, и продукты спортивного питания".

Козлов отметил, что в команде есть отдельный врач, который отвечает за соблюдение жесткого протокола безопасности COVID-19.

"Он ведет бумажную работу, участвует в Zoom-совещаниях, объявляет сроки тестирования и прочее, - рассказал специалист. - Covid-офицер необходим, без него врачи просто бы не успевали справляться с объемом своих задач. Также хочу отметить, что из-за пандемии медицинский штаб сборной ограничен - в обычное время непосредственно с командой работают три врача, три массажиста и один акупунктурщик-реабилитолог из Китая".

"Что же касается "пузыря", то мы испытали совершенно новые для себя ощущения, - продолжил врач. - По прибытии в Латвию мы прошли тестирование и на 48 часов отправились на самоизоляцию в свой номер: никто не имел права выходить, а еду оставляли за дверью. В такие моменты начинаешь сильнее ценить простые человеческие возможности, после всех необходимых процессов мы были допущены к тренировкам. Однако команде по-прежнему запрещено выходить на улицу, у нас есть только пять метров, разделяющих автобус и арену, а также небольшая огражденная зона перед нашим отелем, где можно находиться неограниченное время".

Козлов рассказал, что организаторы турнира разрешили сборным эпизодические прогулки за городом и отвели для этого несколько мест.

"Если команда покидает пределы "пузыря" и отправляется по медицинским целям в клинику, находящуюся в городе, то по возвращении и врачи, и спортсмены обязаны снова сесть на самоизоляцию, сдать тест на следующее утро и только после получения отрицательного результата они имеют возможность покинуть номер, - отметил он. - Такие ограничения очень неудобны, но все сборные находятся в равных условиях. Если подвести итог, то мы готовы и надеемся, что сможем порадовать страну и завоевать медали высшего достоинства".

Рижские власти сняли российский триколор с площади, где представлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Организаторы сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь на месте российского флага установлено знамя Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее 24 мая аналогичный инцидент произошел с официальным флагом Белоруссии. Вместо него на площади установили бело-красно-белое знамя.

Отечественная сборная выступает на турнире под эгидой ОКР.

Снятие флага России в центре Риги является неприкрытым неуважением к государственной символике РФ, а действия Латвии указывают на стремление прибалтийской республики закрепиться в числе стран, недружественных нашей стране. Об этом в среду, 26 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Рамблер

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва "предприняла соответствующие дипломатические демарши". Она также указала, что подобные "недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка".

"Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки - такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города", - считает Захарова.

Напомним, что накануне рижские власти в инициативном порядке заменили российские флаги, установленные в латвийской столице, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, на символику Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич показательно заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый стяг белорусской оппозиции. Скандальное решение уже раскритиковали в Международной федерации хоккея (IIHF), призвав латвийских политиков не вмешиваться в спортивное состязание. Ряд депутатов Рижской думы, в частности от фракции "Русский союз Латвии", также выступили против политически мотивированного "хулиганства" Стакиса и Ринкевича.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили российский флаг, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира по хоккею, на флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

В эфире телеканала «Дождь» Ринкевич отметил, что российские спортсмены не могут выступать под государственным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), а позже на это обратили органы спортивной власти и уведомили рижскую думу и латвийские ведомства, которые занимаются спортом, о необходимости замены флага.

Рамблер