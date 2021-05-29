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ЧМ по хоккею: Беларусь проиграла Дании, Канада обыграла Казахстан

Мир24иещё 2
1 час назад
На чемпионате мира по хоккею прошел восьмой игровой день, в ходе которого состоялись четыре матча группового этапа.
ЧМ по хоккею: Беларусь проиграла Дании
Фото: ТАСС / Федосенко НаталияТАСС / Федосенко Наталия
В группе А первыми очную встречу провели Швеция и Великобритания. Шведская команда добилась победы со счетом 4:1 и набрала шесть очков в группе, что оставляет ей шансы попасть в плей-офф турнира.
В группе B днем матч проводили сборные Казахстана и Канады. Встреча проходила в упорной борьбе, канадская команда сначала повела 2:0, но казахстанским хоккеистам удалось отыграться. Тем не менее, в третьем периоде «кленовые листья» смогли забросить еще две шайбы и добиться победы. 2:4 – сборная Канады одержала вторую победу в пяти матчах и тоже имеет шансы пробиться в плей-офф, несмотря на крайне неудачный старт.
Вечером в группе А свой матч провела сборная Беларуси, соперником которой были датские хоккеисты. Белорусская сборная удачно начала первый период и забила первой, однако сборная Дании все же оказалась сильнее. Итоговый счет – 5:2 в пользу датчан, которые набрали восемь очков и занимают четвертое место в группе.
В группе B в вечернем матче на Арене-Рига встречались сборные Латвии и Норвегии. Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались норвежские спортсмены. По итогам пяти матчей команда-хозяйка турнира занимает четвертое место в группе – у них восемь очков, норвежцы набрали пять очков и занимают седьмое место.
Хоккей,ЧМ по хоккею,
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