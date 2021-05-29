ЧМ по хоккею: Беларусь проиграла Дании

На чемпионате мира по хоккею прошел восьмой игровой день, в ходе которого состоялись четыре матча группового этапа.

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия ТАСС / Федосенко Наталия

В группе А первыми очную встречу провели Швеция и Великобритания. Шведская команда добилась победы со счетом 4:1 и набрала шесть очков в группе, что оставляет ей шансы попасть в плей-офф турнира.

В группе B днем матч проводили сборные Казахстана и Канады. Встреча проходила в упорной борьбе, канадская команда сначала повела 2:0, но казахстанским хоккеистам удалось отыграться. Тем не менее, в третьем периоде «кленовые листья» смогли забросить еще две шайбы и добиться победы. 2:4 – сборная Канады одержала вторую победу в пяти матчах и тоже имеет шансы пробиться в плей-офф, несмотря на крайне неудачный старт.

Вечером в группе А свой матч провела сборная Беларуси, соперником которой были датские хоккеисты. Белорусская сборная удачно начала первый период и забила первой, однако сборная Дании все же оказалась сильнее. Итоговый счет – 5:2 в пользу датчан, которые набрали восемь очков и занимают четвертое место в группе.