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Состав «Барыса» пополнил бывший защитник «Оттавы»

Sport24
4 часа назад
«Барыс» сообщил о подписании контракта со шведским защитником Олле Альсингом. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон, до 30 апреля 2022 года, говорится на официальном сайте клуба из Нур-Султана.
Состав «Барыса» пополнил экс-защитник «Оттавы»
Фото: InstagramInstagram
Практически всю карьеру Альсинг провел на родине, выступая за различные шведские клубы. Также Олле имеет опыт выступления в составе молодежной и национальной сборных страны.
В сезоне-2020/21 годов 25-летний Альсинг отправился в Северную Америку в систему «Оттавы». Он успел сыграть четыре матча за «Сенаторов» в НХЛ, после чего был переведен в фарм-клуб «Оттавы» «Белвилл Сенаторз». В АХЛ Олле провел 11 матчей и записал в свой актив две результативные передачи.
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