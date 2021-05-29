Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ

"Вегас" дома обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фото: © AP Photo/Joe Buglewicz© AP Photo/Joe Buglewicz
Капризов забил второй гол в дебютном розыгрыше плей-офф, всего он набрал три очка (два гола + одна результативная передача) в семи играх серии. По итогам регулярного чемпионата россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко (27+24) за 55 матчей.
"Вегас" выиграл серию со счетом 4-3 и во втором раунде плей-офф сыграет с "Колорадо". По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.