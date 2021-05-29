Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ

Капризов забил второй гол в дебютном розыгрыше плей-офф, всего он набрал три очка (два гола + одна результативная передача) в семи играх серии. По итогам регулярного чемпионата россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко (27+24) за 55 матчей.