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Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ

ТАССиещё 10
1 час назад
"Вегас" дома обыграл "Миннесоту" со счетом 6:2 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от вылета из плей-офф НХЛ
Фото: © AP Photo/Joe Buglewicz© AP Photo/Joe Buglewicz
В составе "Вегаса" отличились Маттиас Янмарк (6, 53 и 57-я минуты), Николас Хейг (23), Макс Пачиоретти (28), Зак Уайтклауд (34). У "Миннесоты" шайбы забросили Зак Паризе (17) и Кирилл Капризов (25).
Капризов забил второй гол в дебютном розыгрыше плей-офф, всего он набрал три очка (два гола + одна результативная передача) в семи играх серии. По итогам регулярного чемпионата россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко (27+24) за 55 матчей.
"Вегас" выиграл серию со счетом 4-3 и во втором раунде плей-офф сыграет с "Колорадо". По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.
Хоккей,Макс Пачиоретти,Маттиас Янмарк,Зак Паризе,Кирилл Капризов,
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