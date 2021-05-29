Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Россия обыграла Швейцарию в матче группового этапа ЧМ-2021

Газета.Ru
4 часа назад
В очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная России оказалась сильнее национальной команды Швейцарии.
Россия обыграла Швейцарию в матче ЧМ в Риге
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Встреча, прошедшая на арене Олимпийского центра в Риге, завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский, оформивший дубль, а также Антон Бурдасов и Павел Карнаухов.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Нико Хишер.
Голкипер российской сборной Александр Самонов отразил 22 броска из 23 по своим воротам.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.
Хоккей,Александр Самонов,Сергей Толчинский,Павел Карнаухов,Антон Бурдасов,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители