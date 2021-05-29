Россия обыграла Швейцарию в матче ЧМ в Риге

Встреча, прошедшая на арене Олимпийского центра в Риге, завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 4:1.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Нико Хишер.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на матч группового этапа чемпионата мира против команды Швейцарии.