"Монреаль" обыграл "Торонто"

"Монреаль" на выезде со счетом 3:1 обыграл "Торонто" в заключительном, седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. После четырех матчей команда уступала со счетом 1-3. Во втором раунде "Монреаль" встретится с "Виннипегом".

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Спор мэров

"Монреаль" и "Торонто" встретились в плей-офф НХЛ впервые за 42 года. Последний раз команды играли друг против друга в Кубке Стэнли в сезоне-1978/79. Тогда во втором раунде "Монреаль" выиграл серию со счетом 4-0 и впоследствии стал обладателем трофея.

19 мая мэры Монреаля и Торонто Джон Тори и Валери Плант заключили пари на победу одноименных клубов в серии. Проигравший передаст 1 000 канадских долларов (830 долларов США) в благотворительные фонды Монреаля или Торонто, а также направит в мэрию победителей лучшее местное пиво и закуски. Кроме того, проигравшая сторона вывесит над зданием городской администрации флаг команды-победителя.