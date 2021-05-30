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Финляндия в овертайме обыграла Латвию на ЧМ-2021

Газета.Ru
2 часа назад
В очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная Финляндии оказалась сильнее национальной команды Латвии. Встреча, прошедшая на "Арене Рига" при пустых трибунах, завершилась победой скандинавской команды в дополнительное время со счетом 3:2.
Финляндия в овертайме обыграла Латвию на ЧМ-2021
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Саку Маеналайнен, Ииро Пакаринен и Антон Лунделл, отличившийся за четыре секунды до окончания овертайма. У проигравшей команды дубль на свой счет оформил Мартиньш Дзиеркалс.
После этого успеха хоккеисты сборной Финляндии набрали 15 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы В. Латвийцы с девятью очками идут на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции оказалась сильнее национальной команды Словакии.
Хоккей,Ииро Пакаринен,
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