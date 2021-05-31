Бэкстрем: Овечкин останется в "Вашингтоне"

Его срок истекает 28 июля, сообщалось, что стороны начнут обсуждать новый контракт после того, как команда завершит выступление в Кубке Стэнли.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка.