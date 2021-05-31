Бэкстрем: Овечкин останется в "Вашингтоне"

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бэкстрем поделился мнением о будущем своего одноклубника - российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, передает издание RMNB. Свое действующее соглашение с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подписал 13 лет назад.
Его срок истекает 28 июля, сообщалось, что стороны начнут обсуждать новый контракт после того, как команда завершит выступление в Кубке Стэнли.
"Овечкин без контракта на следующий год? Я, конечно, не знаю, что произойдет. Но могу вас заверить, что Ови останется в "Вашингтоне", - заявил Бэкстрем.
В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка.
"Вашингтон" вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде. Команда проиграла "Бостон Брюинз" в серии с результатом 4 - 1. Ранее сообщалось, что Овечкин заявил, что был готов приехать в расположение сборной России на чемпионат мира в случае необходимости.