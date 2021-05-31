США обыграли Германию на ЧМ по хоккею

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу североамериканцев.

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В составе победителей точными бросками отметились Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл, который забросил шайбу в пустые ворота. Этот результат позволил американцам выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что действующим победителем чемпионата мира является команда Финляндии. Также из группы B уже вышли финны. Третью строчку занимают хоккеисты из Казахстана, на четвертой строчке располагаются немцы. Также ведут борьбу за попадание в плей-офф латвийцы, канадцы и норвежцы. Сборная Италии лишилась шансов на продолжение борьбы. Чемпионат мира.

Групповой этап