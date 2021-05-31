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Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу североамериканцев.
США обыграли Германию на ЧМ по хоккею
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В составе победителей точными бросками отметились Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл, который забросил шайбу в пустые ворота. Этот результат позволил американцам выйти в плей-офф турнира.
Напомним, что действующим победителем чемпионата мира является команда Финляндии. Также из группы B уже вышли финны. Третью строчку занимают хоккеисты из Казахстана, на четвертой строчке располагаются немцы. Также ведут борьбу за попадание в плей-офф латвийцы, канадцы и норвежцы. Сборная Италии лишилась шансов на продолжение борьбы. Чемпионат мира.

Групповой этап

США - Германия - 2:01:0 - Робертсон (Донато, Гарланд) - 38:562:0 - Блэквелл (Робинсон) - 59:34. Ранее в очередном матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Латвии сборная США оказалась сильнее национальной команды Норвегии.
Хоккей,
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