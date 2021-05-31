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Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021

Чемпионат.com
3 часа назад
В очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции встретилась с командой России. К началу овертайма счёт 2:2.
Сборная России вышла в плей-офф ЧМ-2021
Фото: ТАССТАСС
Сборная России, уже набрав одно очко, обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2021.
Россияне стали третьей командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2021. Ранее путёвки в плей-офф себе обеспечили сборные Финляндии и США.
На 9-й минуте после передачи Адриана Кемпе форвард Оскар Линдберг нанёс бросок. Александр Самонов отразил его, но на добивание успел Йеспер Фрёден, реализовавший большинство и открывший счёт в матче. На 53-й минуте Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт. Через 12 секунд Александр Барабанов вывел россиян вперёд. На 56-й минуте Виктор Олофссон восстановил равенство в счёте.
Хоккей,Адриан Кемпе,Александр Самонов,Оскар Линдберг,Виктор Олофссон,Антон Слепышев,Александр Барабанов,Дмитрий Орлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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