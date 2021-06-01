Михеев вновь остался без очков в матчах плей-офф НХЛ

«Торонто» уступил «Монреалю» в серии первого раунда плей-офф НХЛ. В седьмой встрече «Мэйпл Лифс» проиграли со счетом 1:3. По ходу серии «Торонто» вел со счетом 3-1, но уступил 3-4.