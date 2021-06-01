Михеев вновь остался без очков в матчах плей-офф НХЛ

«Торонто» уступил «Монреалю» в серии первого раунда плей-офф НХЛ. В седьмой встрече «Мэйпл Лифс» проиграли со счетом 1:3. По ходу серии «Торонто» вел со счетом 3-1, но уступил 3-4.
Фото: Getty ImagesGetty Images
Российский форвард Илья Михеев принял участие во всех играх серии в составе «Торонто», но не отметился результативными действиями. Таким образом, за последние два года он провел в плей-офф 12 матчей за «Торонто», но не набрал ни одного очка.
В регулярном чемпионата Михеев записал на свой счет 17 (7+10) очков в 54 матчах.