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Михеев набрал 0 очков в 12 матчах плей-офф НХЛ за два сезона

Sport24иещё 6
2 часа назад
«Торонто» уступил «Монреалю» в серии первого раунда плей-офф НХЛ. В седьмой встрече «Мэйпл Лифс» проиграли со счетом 1:3. По ходу серии «Торонто» вел со счетом 3-1, но уступил 3-4.
Михеев вновь остался без очков в матчах плей-офф НХЛ
Фото: Getty ImagesGetty Images
Российский форвард Илья Михеев принял участие во всех играх серии в составе «Торонто», но не отметился результативными действиями. Таким образом, за последние два года он провел в плей-офф 12 матчей за «Торонто», но не набрал ни одного очка.
В регулярном чемпионата Михеев записал на свой счет 17 (7+10) очков в 54 матчах.
Хоккей,Илья Михеев,
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