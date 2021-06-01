Германия разгромила Латвию на ЧМ

В Риге завершился матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между Латвией и Германией. Несмотря на опасения букмекеров и канадских тренеров, ничьей в основное время не случилось. Немецкая команда победила со счетом 2:1.

Перед началом матча канадцы набрали в групповом этапе 10 очков и занимали третье место. Столько же очков было у занимающего четвертое место Казахстана, далее шли сборные Германии и Латвии, у которых было по девять баллов. Ситуация перед матчем складывалась таким образом, что если основное время заканчивалось ничьей, то у трех команд в группе становилось равное количество очков и при любом победителе пары Канада оставалась без плей-офф.