Российские хоккеисты сыграют с канадцами в 1/4 финала ЧМ

Сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0 в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Победа позволила россиянам занять первое место в группе, в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина сыграют с канадцами.

Фото: © Наталия Федосенко/ТАСС © Наталия Федосенко/ТАСС

Власти Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию, на матчах мирового первенства. Продажа билетов стартовала во вторник в 11 утра по московскому времени, цена составила 110. На матч сборных России и Белоруссии официально было продано два билета, но на трибунах смог присутствовать только один болельщик - Андрей Михайлов из Риги.

"Большое ему спасибо, очень приятно, - сказал Брагин. - Мы надеемся, что на матче против Канады будет больше наших болельщиков, рассчитываем на их поддержку и будем стараться хорошо играть".

Результат матча не имел большого значения для команды Белоруссии, так как она ранее лишилась всех шансов на выход в плей-офф, набрав всего 4 очка в шести предыдущих матчах. Для сборной России было важно набрать минимум одно очко, чтобы занять первое место в группе А по итогам предварительного этапа. И хоккеисты сборной России с первых же минут показали свои амбиции - счет был открыт защитником Никитой Нестеровым через 36 секунд после начала матча.

Удвоить преимущество россиянам удалось уже на пятой минуте. Эмиль Галимов забросил первую в карьере шайбу на чемпионатах мира, а также отправил на скамейку голкипера белорусской команды Константина Шостака, который пропустил два гола после трех бросков. Вместо него в воротах появился Алексей Колосов

Встреча с канадцами в четвертьфинале

Замена вратаря не спасла белорусов от еще трех пропущенных в первом периоде шайб. На десятой минуте Максим Шалунов, не набравший очков в пяти матчах, удачно подставил клюшку под бросок Никиты Задорова , огорчив Колосова в первый раз. Затем отличился Михаил Григоренко , а разгромным счет сделал Нестеров, который оформил дубль. "Партнеры помогли, хорошо забили, в первом периоде сделали игру и в принципе расслабились, наверное, комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу", - рассказал Нестеров после матча.

Второй период вышел безголевым, хотя команда Белоруссии имела несколько моментов. В третьем периоде белорусы продолжили атаковать, однако пробить Александра Самонова им так и не удалось, а на 53-й минуте Дмитрий Воронков установил окончательный счет встречи. "Конечно, старались играть правильно, создавать моменты, но нужно отдать должное и белорусам. Хорошо, что мы сыграли на ноль, помогли Самонову, это очень здорово", - отметил Григоренко.

"Мы свое дело сделали: победили белорусов, самое главное, что обошлись без травм. Чтобы стать чемпионом, надо выигрывать в каждом матче, а четвертьфинал - особый случай, - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. - Канадцы есть канадцы, они всегда будут биться против нас до конца. Легких матчей у нас не было здесь, кроме игр с британцами и белорусами, поэтому надо собрать все силы".

В семи матчах россияне набрали 17 очков и заняли первое место в группе. На второй строчке расположилась сборная Швейцарии (15 очков), обыгравшая во вторник британцев (6:3), третьими групповой этап завершили чехи (13), четвертыми - словаки (12). Окончательное положение в таблице сборных Чехии и Словакии определилось после встречи команд в заключительный день группового этапа, игра закончилась победой чехов (7:3).

В четвертьфинале сборная России встретится с командой Канады, которая в группе В заняла только четвертое место, набрав 10 очков. "Сборная Канады - это очень серьезный соперник с сильным тренерским штабом. Не имеет значения, как они играли на групповом этапе, плей-офф всегда важнее, так как для каждого хоккеиста мечта в него попасть и сыграть в матче Россия - Канада. Это хоккейная классика, к которой мы будем серьезно готовиться", - сказал ТАСС глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг

Первое место в группе В заняла команда США (18), вторыми стали финны (17). Третью строчку заняла сборная Германии (12). В 1/4 финала американцы встретятся со словаками, финны - с чехами, а швейцарцы - с немцами. Все матчи пройдут 3 июня, встреча между россиянами и канадцами начнется в 20:15 мск.

Дальнейшие расклады на турнир

Лучшим бомбардиром группового этапа стал словак Петер Цегларик , набравший 10 очков (четыре гола + шесть передач), лучшим снайпером - форвард сборной Великобритании Лиам Кирк (семь заброшенных шайб). Защитник сборной России Задоров занял первое место в списке самых полезных игроков ("+11"). В десятку лучших бомбардиров вошли три канадца - Коннор Браун (10; 2+8), Адам Хенрик (9; 4+5) и Эндрю Манджапане (8; 4+4). Лучшим бомбардиром сборной России стал Александр Барабанов (8; 4+4), который набирал очки в каждой игре.

По итогам группового этапа все вышедшие в плей-офф сборные получили номера посева, благодаря которым будут определены пары полуфиналистов. В полуфинале команда с высшим посевом сыграет против сборной с низшим. Первый номер посева получила сборная США, так как заняла первое место в своей группе и набрала больше очков, чем россияне. Далее идут команды России (второй номер посева), Финляндии (3), Швейцарии (4), Чехии (5), Германии (6), Словакии (7) и Канады (8). Таким образом, сборная России точно не сыграет с командой США до финала.

"Для россиян не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале, так как это матчи на вылет, у нас стоит задача выиграть чемпионат мира, поэтому надо обыгрывать всех, - сказал Григоренко. - Канада есть Канада, кроме того, все команды, которые вышли из группы, имеют задачу побеждать. Все оставшиеся игры будут идти кость в кость, поэтому настраиваемся на хоккейную войну".

"Это [матч между сборными России и Канады] всегда громкая вывеска, поэтому будет большой ажиотаж, думаю, будет хороший матч, - отметил Брагин. - Наш тренерский штаб следил за чемпионатом, смотрел игры, в том числе и Канады. Это очень скоростная и играющая команда, будет очень непросто. Но мы все разберем, подготовимся и пойдем в бой".

Благодаря второму номеру посева россияне в четвертьфинальной и полуфинальной встречах будут выступать в роли номинальных хозяев площадки. Это позволит тренерскому штабу выпускать на лед сочетания игроков после того, как это сделает соперник. "Мы выполнили актуальную задачу занять первое место в группе, на сегодняшний день можем поздравить с этим всех наших болельщиков и тех, кто помогал нам. Это было важно, чтобы в четвертьфинале и полуфинале иметь возможность играть в качестве команды-хозяйки, нам было важно получить это преимущество", - сказал Ротенберг.