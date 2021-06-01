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Россия разгромила Беларусь и вышла в плей-офф с первого места в группе A

Чемпионат.com
56 минут назад
Сегодня, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).
Шесть шайб для победы: Поражение Белорусии столкнет Россию с Канадой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На 36-й секунде броском от синей линии Никита Нестеров отличился с передачи Михаила Григоренко, на пятой минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество россиян, а на 10-й Максим Шалунов подставил клюшку под бросок от синей линии. На 11-й минуте отличился Михаил Григоренко, на 17-й Нестеров оформил дубль.
Во втором периоде команды не забросили, а в третьем на 53-й минуте отличился Дмитрий Воронков после передачи Антона Слепышева.
В 1/4 финала россияне встретятся со сборной Канады.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.
Хоккей,Михаил Григоренко,Эмиль Галимов,Антон Слепышев,Максим Шалунов,Дмитрий Воронков,Никита Нестеров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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