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Стаал забил победный гол за «Каролину» после удаления Кучерова

Чемпионат.com
2 часа назад
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал забил победный гол в овертайме матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги после удаления российского нападающего Никиты Кучерова.
«Тампа» пропустила гол после удаления Кучерова
Фото: ReutersReuters
Россиянин получил две минуты штрафа на пятой минуте овертайма, а на шестой минуте Сталл забросил победную шайбу. В этой встрече Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео победного гола Стаала можно на сайте «Яндекс.Эфир»
Таким образом, «Каролине» удалось сократить счёт в серии в матче с «Тампой» — 1-2. Следующий матч между командами состоится 5 июня в в Тампе на стадионе «Амали-Арена», начало – 23:00 мск.
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