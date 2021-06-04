Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

«Россия упала в могилу»: реакция Запада на вылет «Красной машины» с ЧМ

Газета.Ru
2 часа назад
Вратарь сборной Канады Дарси Кемпер заявил, что его команда показала россиянам «канадский хоккей», автор победного гола «кленовых листьев» Эндрю Маджапане признался, что испытывает «отличные ощущения» после победы над «Красной машиной», а в местных СМИ называют победу сенсационной и утверждают, что «Канада оглушила Россию».
«Канада оглушила Россию»: реакция Запада на матч ЧМ
Фото: ТАССТАСС
Сборная России сенсационно уступила в четвертьфинале чемпионата мира слабейшей команде Канады, составленной из игроков третьих-четвертых звеньев клубов НХЛ, одного хоккеиста КХЛ и студентов.
Проигрывая по итогам двух периодов со счетом 0:1, «кленовые листья» смогли сравнять счет усилиями своего капитана Адама Хенрика и перевести игру в овертайм, где малоизвестный защитник «Детройт Ред Уингз» Трой Стечер выдал индивидуальный проход на уровне Александра Овечкина.
Двумя элегантными движениями 27-летний канадец ушел от Ивана Морозова и Никиты Нестерова, как от стоячих, и выдал идеальный пас на Эндрю Маджипане, которому оставалось не промахнуться с метра.
«Канада сделала то, что казалось безумием! Выбила с турнира крепкую сборную России! Мы опять нашли путь к победе. Судя по всему, не имеет большого значения, кто надевает форму «кленовых листьев». Вера — очень мощная вещь»,— кричал комментатор канадского телеканала TSN в прямом эфире.
Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан отметил, что не давал подопечным установку так дерзко играть в атаке — тем более в овертайме.
«Победный гол? Так получилось. Я хотел бы сказать, что мы говорили, что защитникам надо так подключаться в атаку, но о таком мы точно не говорили! — цитирует Галлана «Чемпионат».

— Стечер прекрасно сыграл индивидуально, но, если бы Маджипане не забил после его передачи, то, наверное, мы тут же пропустили бы опасную контратаку два в одного. Однако Стечер сделал один невероятный финт, за ним другой, а потом еще и нашел пространство для передачи на дальнюю штангу».
Также Галлан признал, что игра его подопечных в начале овертайма оставляла желать лучшего, в то время как россияне гораздо больше владели шайбой и инициативой: «Первые три смены в овертайме меня порядком насторожили, потому что мы в основном оборонялись. Мы провели беседу с парнями, дали указание: «Если появится шанс, давайте прибавим в атаке». К счастью для нас, Стечеру удался тот безумный финт».
Казалось, что Галлан объясняет победу своей команды исключительно везением и невероятным стечением обстоятельств. Однако специалист обратил внимание и на самоотдачу подопечных, которые провалили начало чемпионата (три поражения подряд), а затем нашли в себе силы сделать резкий скачок в результатах.
«Очень горжусь командой. По приезде в Ригу нам пришлось нелегко — два дня карантина, во время которых нельзя было выходить из номера, потом три дня тренировок — и сразу начало чемпионата. Понадобилось время, чтобы разыграться, но ребята преодолели трудности, бились на протяжении семи матчей.

И одержали сейчас важную победу над Россией, в составе которой очень много талантливых игроков. Надо отдать должное нашим ребятам: они бились и смогли выиграть в овертайме», — подытожил Галлан.
Капитан сборной Канады Адам Хенрик подчеркнул, что недооценка соперника приводит к катастрофическим последствиям на этом чемпионате мира.
«Здесь ни одну сборную нельзя недооценивать. Наша команда выучила этот урок в начале турнира, чуть не вырыв себе яму. Но мы поняли, за счет чего можем победить Россию. Впечатляет, как сильно мы сплотились, надеюсь, продолжим в том же духе», — сказал капитан.
А забивший победный гол Канады Эндрю Манджапане отдал должное Стечеру, который выдал ему идеальный пас.
«Какие ощущения после победы над Россией? Отличные! У меня нет слов, вся команда показала великолепную игру. Мы все верили, что сможем добиться этого, и было здорово сравнять счет в третьем периоде и выиграть.

Стечер показал прекрасные финты, объехал всех и отдал отличный пас, мне оставалось только попасть по шайбе», — заявил Манджапане в эфире TSN.
Вратарь «кленовых листьев» Дарси Кемпер объяснил победу над «Красной машиной» сильным духом команды, которая хотела защитить честь канадского хоккея.
«У России отличная сборная, но играть за Канаду — это всегда большая честь. Это традиции, история успеха, и ты хочешь представлять свою страну наилучшим образом. Даже если мы себя ощущали темными лошадками, мы все равно настраивались полностью выложиться, показать канадский хоккей и дать себе шанс на победу», — резюмировал голкипер.
В канадских СМИ описание матча сопровождалось красочными эпитетами и почти во всех материалах фигурировало слово «апсет» — этот термин используется в единоборствах для обозначения неожиданной победы аутсайдера над звездным бойцом.
«Манджапане забил очень эффектный гол, благодаря которому Канада совершила апсет и выбила Россию в четвертьфинале, — говорится в материале издания The Globe and Mail. — Стечер ускользнул от двоих российских защитников и выдал пас на Маджапане, чтобы тот легко забил победный гол».
Также в материале приводится комментарий самого Стечера, который утверждает, что тренеры ругали его за рискованную игру на тренировках и настаивали, чтобы он ни в коем случае не повторял такие финты в матче с Россией.
«Я сделал подобное движение на тренировке за день до матча, и ассистент главного тренера отчитал меня и сказал, чтобы я не делал такого в игре. Однако мои инстинкты взяли вверх, и я сумел найти пасом Манджапане — все сработало! Чувствую, что начал играть с такой уверенностью, какой, возможно, не было даже в сезоне НХЛ», — признался Стечер.
Также в статье подчеркивается, что «Канада с трудом избежала первого в истории вылета на групповом этапе чемпионата мира, в то время как Россия выиграла шесть предыдущих матчей из семи».
На канадском сайте Sportsnet вышла статья о матче под громким заголовком «Канада ошеломила Россию и вышла в полуфинал ЧМ».
А на сайте телеканала TSN не стали писать название страны и подчеркнули, что Канада выбила нейтральную команду «ROC» (англоязычное сокращение названия Олимпийского комитета России): «Канада одолела ROC в овертайме и пробилась в полуфинал».
Эксперты TSN Род Блэк, Дэйв Рид и Рэй Ферраро эмоционально высказались о победе сборной Канады в прямом эфире.
«Десять дней назад ситуация Канады на чемпионате мира выглядела печально, а теперь парни поверили себя, особенно после того невероятного гола в овертайме», — заявил Род Блэк.
«Это действительно было потрясающе. Невероятный гол, невероятный проход и четкое завершение Манджапане. Однако дело здесь не в броске, а в том, какая игра к нему привела. Что за великолепный проход Троя Стечера! Вау! Его пас войдет в хайлайты из хайлайтов этого матча!» — сказал Дэйв Рид.
«Когда Стечер будет завершать карьеру, он поставит этот момент в прощальное видео, — пошутил Рэй Ферраро. — Россия была самой забивающей командой на турнире, но Канада проделала очень хорошую работу и не позволила русским забить больше одного гола».
Широко осветили поражение России и СМИ других стран, причем высказывались они гораздо более откровенно, чем канадцы.
Так, в статье финского издания Iltalehti напомнили, что в последний раз Россия побеждала на чемпионате мира в 2014 году, причем тот триумф в Минске был омрачен судейским скандалом.
«Тогда в финале Россия обыграла Финляндию, а арбитры творили на льду какой-то фарс — были подозрения, что судьи подкуплены русскими. У русских нет ни дисциплины, ни головы на плечах, ни тактического мастерства. Просто сравните их игру с Германией или Финляндией», — говорится в материале.
В другой финской газете Ilta-Sanomat высказались образнее:
«Канада просто восстала из могилы! А Россия упала туда, уступив в этом хоккейном триллере. Выход «кленовых» в полуфинал казался невозможным, но они добились потрясающего прогресса».
Канада сыграет в полуфинале со сборной США. Матч начнется 5 июня в 14.15 по московскому времени.
Хоккей,Статьи,Дарси Кемпер,Трой Стечер,Жерар Галлан,Адам Хенрик,Иван Морозов,Александр Овечкин,Никита Нестеров,СБОРНАЯ РОССИИ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители