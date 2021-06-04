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Буре о вылете России с ЧМ: «Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея в стране»

Sports.ru
34 минуты назад
Чемпион мира Павел Буре поделился мыслями о поражении сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.
"Нужно понять причину": Буре о вылете России с ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Понимаю, что сейчас идет огромная волна разочарования, и я тоже крайне расстроен поражением. Но сейчас нужно понять причину, без эмоций и истерик разобраться, что к чему.
Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея. Сборная Швеции вообще не вышла из группы, однако никто не говорит, что в этой стране слабое развитие хоккея.
Нам не нужно сейчас делать резкие шаги, а спокойно готовиться к Олимпиаде. Смена тренера – это не выход из ситуации, но ошибки разобрать нужно. Понять, почему игроки КХЛ не смогли стать лидерами, почему в овертайме [в формате] «три на три» выпустили именно такое сочетание хоккеистов. Вопросов много, но все решаемо, разбираться надо с холодной головой», – сказал Буре.
Хоккей,Павел Буре,СБОРНАЯ РОССИИ,
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