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Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ-2021

Просто Про Спорт
2 часа назад
В субботу, 5 июня сборная Канады нанесла поражение команде США в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в латвийской Риге и завершилась со счетом 4:2.
Определился первый финалист на ЧМ по хоккею
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане (25-я и 41-я минуты). Еще по шайбе забросили Брэндон Пирри (3) и Джастин Данфорт (60). У проигравших отличились Колин Блэквелл (18) и Александр Хмелевски (44).
Таким образом, «кленовые листья» вышли в финал, где сыграют с победителем пары Финляндия – Германия. Их матч состоится сегодня и начнется в 20.15 мск.
Что касается сборной США, то подопечные Джека Капуано 6 июня сразятся за бронзовые медали.
Хоккей,Джек Капуано,Брэндон Пирри,
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