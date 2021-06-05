Определился первый финалист ЧМ по хоккею в Риге

«Проиграв свои первые три игры турнира, эти несгибаемые канадцы вступают в чемпионскую битву. Отличная история», - пишут фанаты в твиттере.
«Канадцы — наши вечные сложные соперники уже много десятилетий. Проблема в том, что все ставили на Россию. Говорили, что Канада плохо начала чемпионат, еле-еле вышла в плей-офф. Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом: на чемпионате мира нет слабых и сильных команд, зато есть много факторов, которые могут повлиять на результат игры», — сказал Свищев.