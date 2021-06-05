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Определился первый финалист ЧМ по хоккею в Риге

Майк Габриелян
1 час назад
Игра закончилась со счетом 4:2. У канадцев шайбы забросили Брэндон Пирри, Эндрю Манджапане (дважды) и Джастин Данфорт. В составе сборной США отметились Колин Блэквелл и Александр Хмелевски.
Определился первый финалист ЧМ по хоккею в Риге
Фото: ВидеокадрВидеокадр
«Проиграв свои первые три игры турнира, эти несгибаемые канадцы вступают в чемпионскую битву. Отличная история», - пишут фанаты в твиттере.
Соперник канадцев в борьбе за золото определится во втором полуфинале Германия - Финляндия.
До этого сборная Канады обыграла россиян в четвертьфинале со счетом 2:1. Этот результат крайне разочаровал российских болельщиков.
Главный тренер российской национальной команды Валерий Брагин назвал результат неудовлетворительным. Олимпийский чемпион Виталий Прохоров заявил, что вообще не увидел игры у российских хоккеистов.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отметил, что Россия считалась фаворитом перед игрой с «кленовыми листьями».
«Канадцы — наши вечные сложные соперники уже много десятилетий. Проблема в том, что все ставили на Россию. Говорили, что Канада плохо начала чемпионат, еле-еле вышла в плей-офф. Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом: на чемпионате мира нет слабых и сильных команд, зато есть много факторов, которые могут повлиять на результат игры», — сказал Свищев.
Хоккей,Виталий Прохоров,Брэндон Пирри,Дмитрий Свищев,Госдума,
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