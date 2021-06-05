Определились финалисты ЧМ по хоккею

Стали известны финалисты чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В решающем матче встретятся сборные Канады и Финляндии. В 1/2 финала канадцы оказались сильнее американцев — 4:2, а сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Германии со счетом 2:1.

Финальный матч пройдет 6 июня. Он начнется в 20:15 по московскому времени.

Сборная России покинула турнир 3 июня, проиграв канадцам в четвертьфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме решающую шайбу забросил Эндрю