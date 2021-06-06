Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

Lenta.ruиещё 3
19 часов назад
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею 2021 года в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Канадцы стали чемпионами мира по хоккею
Фото: InstagramInstagram
В решающем матче турнира команда оказалась сильнее сборной Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Заброшенными шайбами у финнов отметились Микаэль Руохамаа и Петтери Линдбом, а у канадцев — Максим Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол.
В полуфинале сборная Канады обыграла американцев со счетом 4:2. Финны одержали победу над Германией — 2:1.
В матче за третье место американцы обыграли соперников из Германии. Встреча завершилась со счетом 6:1.
Хоккей,Максим Комтуа,Адам Хенрик,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители