Россия лишилась второй строчки в рейтинге ИИХФ

Напомним, российские хоккеисты проиграли сборной Канады в четвертьфинале турнира со счетом 1:2. Канадцы в 27-й раз стали чемпионами мира, обыграв в финальном матче национальную команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.
По итогам турнира Канада сохранила за собой первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (3235 очков). Занимавшие прежде третье место финны поднялись на вторую строчку (3125 очков). Россияне потеряли одну позицию и занимают теперь третье место (3050 очков).
Далее в рейтинге следуют США, Германия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Латвия, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.