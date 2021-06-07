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Сборная России по хоккею опустилась на третье место в рейтинге МФХ

Вечерняя Москваиещё 8
15 часов назад
Национальная сборная России по хоккею сместилась со второго на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея по результатам чемпионата мира, прошедшего в Риге.
Россия лишилась второй строчки в рейтинге ИИХФ
Фото:  instagram.com/russiahockey instagram.com/russiahockey
Напомним, российские хоккеисты проиграли сборной Канады в четвертьфинале турнира со счетом 1:2. Канадцы в 27-й раз стали чемпионами мира, обыграв в финальном матче национальную команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.
По итогам турнира Канада сохранила за собой первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (3235 очков). Занимавшие прежде третье место финны поднялись на вторую строчку (3125 очков). Россияне потеряли одну позицию и занимают теперь третье место (3050 очков).
Далее в рейтинге следуют США, Германия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Латвия, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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