Россия лишилась второй строчки в рейтинге ИИХФ

По итогам турнира Канада сохранила за собой первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (3235 очков). Занимавшие прежде третье место финны поднялись на вторую строчку (3125 очков). Россияне потеряли одну позицию и занимают теперь третье место (3050 очков).