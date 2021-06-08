«Монреаль» выиграл семь матчей подряд в плей-офф НХЛ

В ночь на 8 июня (мск) состоялся 4-й матч серии второго раунда плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой «Канадиенс» в овертайме — 3:2.
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Для «Монреаля» это седьмая победа кряду в текущем Кубке Стэнли. Это второй результат в истории клуба по продолжительности победной серии в плей-офф. Больше матчей подряд «Канадиенс» выиграли только в 1993 году — 11 матчей. Тогда канадский клуб в последний раз выиграли Кубок Стэнли.
Счет в серии стал 4-0. «Монреаль» первым вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» (2-2).
Добавим, что в 1-м раунде «Канадиенс» прошли «Торонто Мейпл Лифс» (4-3), уступая по ходу серии со счетом 1-3. Таким образом, «Монреаль» — 3-й клуб в истории НХЛ, выигравший серию 4-0, до этого уступая 1-3 в предыдущей. Ранее по 7 побед подряд в таких ситуациях одерживали только «Эдмонтон Ойлерз» в 1990 году и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2011-м.