«Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Колорадо»

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Пятый матч пройдёт в Денвере 9 июня.