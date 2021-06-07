Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

«Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Колорадо»

RT на русскомиещё 2
9 часов назад
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вегас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Колорадо»
Фото: ReutersReuters
Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Вегасу» принесли шайбы Макса Пасиоретти, Патрика Брауна и Джонатана Маршессо, оформившего хет-трик.
В составе «Колорадо» отличился Брэндон Саад.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Пятый матч пройдёт в Денвере 9 июня.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» одержал третью победу над «Виннипегом» в серии плей-офф НХЛ.
Хоккей,Патрик Браун,Брэндон Саад,Джонатан Маршессо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители