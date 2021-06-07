"Сумасшедший турнир": Канадские хоккеисты о победе на ЧМ

В финальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге, сборная Канады одержала победу над командой Финляндии. Решающую шайбу канадцы забросили в овертайме, добившись победы со счетом 3:2.

Путь на турнире сборная Канады начала с трех поражений, уступив в том числе сборным Латвии и Германии. Выйти из группы им удалось только с четвертого места. В четвертьфинале канадцы одержали победу над российской сборной (2:1), а в полуфинале выбили из турнира американцев (4:2).