Сколько получит Капризов: русскую звезду ждет первый серьезный контракт в Америке

Во время чемпионата мира журналист авторитетного североамериканского издания The Athletic Майкл Руссо одним сообщением активировал бурные обсуждения по обе стороны океана относительно нового контракта звезды «Миннесоты» Кирилла Капризова

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«Считается, что «Уайлд» уже предложили ему 8-летний контракт с зарплатой свыше 8 миллионов долларов. Это максимальный срок, на который команда может переподписать одного из своих игроков. Капризов сказал, что он будет более активно участвовать в переговорах после завершения сезона, но тот факт, что его агент Пол Теофанос еще не ухватился за такое предложение, означает, что он будет искать либо больше денег, либо более краткосрочный контракт», — заявил Руссо.

Павел Бучневич, Это межсезонье в плане подписания русскими звездами НХЛ новых контрактов получается особенным: новые соглашения должны заключить Александр Овечкин Андрей Свечников и вышеупомянутый Кирилл Капризов. И, как ни крути, ситуация сибирского самородка выбивается из общего ряда, поэтому заслуживает отдельного внимания.

Сходу стал главной звездой клуба

Вряд ли был хоть один болельщик «Миннесоты», который перед стартом этого сезона сомневался в том, что Кирилл Капризов сумеет стать лидером команды из Сент-Пола. Но нашему нападающему удалось превзойти даже самые оптимистичные прогнозы: он сходу сумел стать главной звездой клуба и полностью оправдал выданные ранее авансы, побив всевозможные рекорды «Уайлд» и заняв первую строчку в списке лучших бомбардиров и снайперов клуба по итогам регулярки.

Кирилл, как типичный франчайз-игрок, не только обеспечивает результат на площадке, но и приковывает внимание к клубу за ее пределами: у него даже есть собственный мерч, пусть и созданный с подачи партнеров по команде.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» сумел вдохнуть новую жизнь в «Миннесоту», после чего результаты команды пошли на лад: команда Дина Эвасона обеспечила себе место в плей-офф задолго до его старта и в целом на протяжении всего регулярного чемпионата шла без затяжных спадов, демонстрируя стабильность. Однако у вдохновенной игры нашего соотечественника есть своя цена: с одной стороны, «Уайлд», задрафтовав Капризова, сорвали куш, а с другой, после столь шикарного сезона Кирилл вправе требовать соответствующий контракт. Попытаемся разобраться, какое соглашение подпишет русский форвард.

Контракт-мостик или длительное соглашение?

По словам Руссо, «Миннесота» уже предложила Капризову максимальный по сроку контракт на 8 лет и $8 млн. в год. И это вполне логичный шаг со стороны руководства клуба: даже несмотря на то, что Капризов провел всего один сезон в составе новой команды, да и тот был укороченным и полным различных катаклизмов, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем Кирилл станет звездой всей НХЛ.

В плане подписания долгосрочного контракта у нашего соотечественника также есть огромный плюс: он не подвержен травмам. На примере Владимира Тарасенко в «Сент-Луисе» мы могли видеть, как звезда франшизы теряет былой блеск из-за череды повреждений и операций. В случае с Капризовым такой риск гораздо ниже.

Мотивы руководства «Миннесоты» понять очень легко, но еще легче поддается объяснению то, почему представители хоккеиста не должны соглашаться на условия, предложенные клубом. Связывать фактически всю свою карьеру (на момент окончания контракта Капризову будет 32 года) с «Уайлд» — крайне рисковая затея. Как личные, так и командные перспективы в этом клубе очень туманны: Капризов за этот сезон так и не нашел оптимального игрового сочетания, при котором его потенциал мог бы раскрыться на полную катушку, а до статуса реального претендента на Кубок Стэнли «дикарям» еще очень далеко. И 7 матчей в серии с «Вегасом» не должны никого вводить в заблуждение: последняя встреча этого противостояния стала четким отражением перспектив новой команды Капризова в плей-офф на данный момент.

Поэтому контракт-мостик на 3 года со средней зарплатой в $6-7 млн. станет оптимальным решением для обеих сторон. Капризов за это время сможет выйти на проектную мощность и стать полноценной суперзвездой лиги с соответствующими требованиями по зарплате, а у «Уайлд» будет время на то, чтобы своими действиями на трансферном рынке убедить Кирилла в том, что провести всю карьеру в их клубе — не такая уж и плохая затея.

«Миннесота» в любом случае ничем не рискует

Как в случае подписания контракта-мостика, так и при заключении долгосрочного соглашения, «Миннесота» ничем не рискует. «Уайлд» в целом нужно больше думать не о новом контракте с главной звездой клуба, с которой она договорится в любом случае, а сконцентрироваться на развитии команды. Ведь даже если Кирилл подпишется на максимально возможный срок, который ему и предлагают «дикари», то это не исключает варианта, при котором через несколько лет он потребует обмена. На примере Джека Айкела из «Баффало» мы уже могли наблюдать, как один яркий игрок, годами тащащий целую франшизу в одиночку, со временем теряет терпение и изъявляет желание сменить команду.