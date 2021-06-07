Овечкин заработал $122,6 млн в НХЛ

Портал CapFriendly в Twitter подсчитал официальные зарплаты хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Первую строчку занял Сидни Кросби из "Питтсбурга". Он заработал за карьеру $129 млн.

Евгений Малкин из "Питтсбурга" заработал $103 млн. Он занял восьмое место.

Свое действующее соглашение с "Вашингтоном" Овечкин подписал 13 лет назад. Его срок истекает 28 июля 2021, сообщалось, что стороны начнут обсуждать новый контракт после того, как команда завершит выступление в Кубке Стэнли.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. В плей-офф он сыграл в пяти встречах и набрал 4 (2+2) очка. "Вашингтон" вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде. Команда проиграла "Бостон Брюинз" в серии с результатом 4:1.