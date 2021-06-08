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«Автомобилист» переподписал контракты с тремя игроками «Горняка» и представил двух новичков

Sport24иещё 1
4 часа назад
«Автомобилист» на официальном сайте сообщил о кадровых изменениях в команде.
«Автомобилист» подписал контракты с пятью игроками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Клуб из Екатеринбурга заключил новые двухсторонние соглашения с вратарем Георгием Романовым и защитниками Александром Федоровым и Максимом Озеровым. Все трое выступали в прошлом сезоне за фарм-клуб «Горняк».
Также «Автомобилист» подписал нападающего жлобинского «Локомотива» Василия Филяева и форварда «Нью-Йорк Авиаторс» (USPHL Premier) Владислава Пшеничникова, с которыми подписаны соглашения на один год.
Хоккей,Георгий Романов,Максим Озеров,Василий Филяев,Александр Федоров,Локомотив,
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